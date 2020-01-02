Умер бывший комиссионер NBA Дэвид Стерн

Дэвид Стерн был четвертым комиссионером NBA, который руководил лигой в течение 30 лет – с 1984 по 2014 г. За это время он превратил ассоциацию в спортивную лигу стоимостью более $5 млрд, телевизионные доходы NBA выросли в 40 раз – до $1 млрд. По данным Forbes, за время работы Стерна размер зарплаты игрока лиги вырос почти в 20 раз: с $3,6 млн до почти $59 млн.