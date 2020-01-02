Умер бывший комиссионер NBA Дэвид Стерн
Легендарный комиссионер NBA (Национальной баскетбольной ассоциации) Дэвид Стерн, который превратил ее в одну из самых доходных спортивных лиг мира, умер 1 января в Нью-Йорке. Стерну было 77 лет, пишет The New York Times.
Член зала славы NBA Билл Уолтон назвал Стерна самым важным человеком в истории баскетбола. В середине декабря Стерн был госпитализирован после кровоизлияния в мозг и перенес операцию.
Дэвид Стерн был четвертым комиссионером NBA, который руководил лигой в течение 30 лет – с 1984 по 2014 г. За это время он превратил ассоциацию в спортивную лигу стоимостью более $5 млрд, телевизионные доходы NBA выросли в 40 раз – до $1 млрд. По данным Forbes, за время работы Стерна размер зарплаты игрока лиги вырос почти в 20 раз: с $3,6 млн до почти $59 млн.
В 2014 г. в интервью The New York Times Стерн сказал, что одним из самых лучших своих достижений считает олимпийскую мужскую сборную США по баскетболу 1992 г., которую журналисты прозвали «команда мечты».