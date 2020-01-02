На Тайване потерпел крушение вертолет с высокопоставленными военными

«В настоящее время подтверждено 8 погибших и 5 выживших, начальник штаба Шэнь Имин и другие высокопоставленные офицеры, к сожалению, погибли», – уточняет со ссылкой на местное минобороны Taiwan News. По данным издания, среди находившихся на борту вертолета было три члена экипажа и репортер военного новостного агентства, а также офицеры и военнослужащие.