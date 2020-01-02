На Тайване потерпел крушение вертолет с высокопоставленными военными
На севере Тайваня потерпел крушение вертолет Black Hawk, на борту которого находились 13 представителей министерства национальной обороны. Восемь из них, в том числе начальник генштаба вооруженных сил Тайваня Шэнь Имин, погибли, сообщает South China Morning Post со ссылкой на командующего ВВС Тайваня Сюн Хоу-чи.
«В настоящее время подтверждено 8 погибших и 5 выживших, начальник штаба Шэнь Имин и другие высокопоставленные офицеры, к сожалению, погибли», – уточняет со ссылкой на местное минобороны Taiwan News. По данным издания, среди находившихся на борту вертолета было три члена экипажа и репортер военного новостного агентства, а также офицеры и военнослужащие.
По данным South China Morning, среди погибших – один подполковник, один капитан, двое старших сержантов, один майор и два генерал-майора.
Вертолет с представителями минобороны Тайваня направлялся с новогодней миссией на северо-восток тайваньского острова Илань. Он потерпел крушение к северу от места назначения в районе горы Улай.