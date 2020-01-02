В Австралии из-за лесных пожаров эвакуируют города на восточном побережье

По данным властей на четверг, 2 января, восемь человек погибли в двух названных штатах с начала недели в результате пожаров и 18 человек числятся пропавшими без вести. В прибрежный город Маллакута прибыл корабль, который начнет вывозить местных жителей и гостей, по 1000 человек за рейс. Морской путь является единственным способом покинуть город, где проживают 4000 человек.