В Австралии из-за лесных пожаров эвакуируют города на восточном побережье
Десятки тысяч отдыхающих эвакуировались из приморских городов на восточном побережье Австралии из-за угрозы лесных пожаров, сообщает Reuters.
Более 200 пожаров в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория угрожают нескольким городам. Местные власти призвали уезжать из приморских городов, потому что прогноз жары на ближайшие выходные только ухудшит ситуацию с пожарами.
По данным властей на четверг, 2 января, восемь человек погибли в двух названных штатах с начала недели в результате пожаров и 18 человек числятся пропавшими без вести. В прибрежный город Маллакута прибыл корабль, который начнет вывозить местных жителей и гостей, по 1000 человек за рейс. Морской путь является единственным способом покинуть город, где проживают 4000 человек.
Тысячи людей эвакуировались из района Восточного Гипсленда в Виктории. Правительство штата Новый Южный Уэльс объявило чрезвычайное положение и предоставило властям право принудительно эвакуировать людей, отмечает агентство. Помощь местным жителям оказывают силы обороны Австралии с помощью авиации.
Масштабы эвакуации из-за угрозы пожаров, передает Reuters, могут достичь рекордного числа в 35 000 человек. Столько людей эвакуировали в 1974 г. из северного города Дарвин после циклона.