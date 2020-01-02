Умер создатель плавающей боевой машины пехоты Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты (БМП) второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Курганской области.
Александр Благонравов родился 24 мая 1933 г. в Москве. С 1974 г. по 1989 г. работал главным конструктором Курганского машиностроительного завода.
БМП-2 была доработана под его руководством и принята на вооружение в 1980 г. В 1987 г. создал плавающую БМП-3, не имеющую аналогов за рубежом.
В 1996 г. Благонравов получил почетное звание заслуженного деятеля науки и техники. Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени.