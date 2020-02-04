WADA хочет сделать публичными слушания по делу о российских допинг-пробах

Всемирное агентство обратилось в CAS после получения уведомления от РУСАДА. Российское агентство не согласилось с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 г. Тогда он единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Общее собрание РУСАДА 24 декабря проголосовало за то, чтобы не принимать решение исполкома WADA, уведомление об этом было направлено 27 декабря.