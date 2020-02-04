WADA хочет сделать публичными слушания по делу о российских допинг-пробах
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). Оно просит о проведении публичных слушаний по делу о несоблюдении антидопинговых правил российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении WADA, опубликованном на его сайте.
«Этот спор в CAS должен быть проведен на публичном форуме, чтобы гарантировать, что все поняли и выслушали аргументы», — приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Оливье Ниггли. По его словам, публичность слушаний должна удовлетворить «большой интерес во всем мире» к расследования WADA в отношении России.
Всемирное агентство обратилось в CAS после получения уведомления от РУСАДА. Российское агентство не согласилось с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 г. Тогда он единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Общее собрание РУСАДА 24 декабря проголосовало за то, чтобы не принимать решение исполкома WADA, уведомление об этом было направлено 27 декабря.
Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия организации пришла к выводу, что в эту базу вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, изменения вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях.