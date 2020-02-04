Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин
В Москве в ночь на 4 февраля на 90-ом году жизни умер социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Теодор Шанин. О смерти ученого сообщили «Известия».
Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Он внес большой вклад в развитие крестьяноведения, исторической социологии и эпистемологии — науки, которая изучает знание как таковое. В 1990 году его избрали академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина — ВАСХНИЛ.
Шанина наградили орденом Британской империи в 2002 г, медалью Почетного работника высшего профессионального образования от министерства образования России в 2003 г. В 2008 г. его удостоили звания Почетного доктора права Университета Торонто в 2008 году.
Теодор Шанин был родоначальником новых форм академического образования в России. Преподавал в Манчестерском университете и являлся научным сотрудником Оксфордского университета