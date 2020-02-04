Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Он внес большой вклад в развитие крестьяноведения, исторической социологии и эпистемологии — науки, которая изучает знание как таковое. В 1990 году его избрали академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина — ВАСХНИЛ.