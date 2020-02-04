Больше половины нарушений по новому КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

В конце января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях, Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях и закона о введении их в действие. Планируется, что новые кодексы начнут действовать с 1 января 2021 г.