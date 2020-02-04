Больше половины нарушений по новому КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%
Оплатить штраф в половинном размере можно будет по 1 тысяче правонарушений из 1666 составов, предусмотренных проектами кодексов по делам об административных правонарушениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.
«Особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений», — говорится в комментарии Минюста. Это 60% всех составов административных правонарушений (1666), предусмотренных в новом проекте КоАП.
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа — в размере половины от суммы назначенного штрафа — распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения и лишь по 124 составам из 1800 (7%).
В конце января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях, Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях и закона о введении их в действие. Планируется, что новые кодексы начнут действовать с 1 января 2021 г.