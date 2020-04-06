Трамп назвал «хорошим знаком» начинающееся снижение смертности от COVID-19
В Нью-Йорке наблюдается снижение смертности от последствий коронавирусной инфекции. Президент США Дональд Трамп назвал эту начавшуюся тенденцию «хорошим знаком», передает Reuters.
«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», – сказал он на ежедневном брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Президент сообщил, что американские медики провели 1,67 млн тестов на коронавирус. По словам Трампа, администрация наращивает помощь наиболее страдающим от инфекции районам страны, в первую очередь – Нью-Йорку, штатам Нью-Джерси и Луизиана за счет поставок дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и других средств защиты.
В США самое большое в мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Им заразилось более 335 000, умерло 9500 человек, вылечилось более 17 000. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 000 человек умерли от последствий болезни.