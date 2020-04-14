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Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона человек

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Число заразившихся коронавирусом людей в мире превысило два миллиона человек. По данным университета имени Джона Хопкинса на 3:00 Москвы, оно составило 2 019 320 человек.

От COVID-19, согласно подсчетам университета, умерли 119 483 человека. Университет производит расчеты на основе официальных данных всех стран.

По количеству заразившихся и жертв коронавируса в мире на первом месте продолжают оставаться США — здесь 682 619 человек заразились, 23 529 человек умерли от COVID-19.

В России от COVID-19 умер 161 человек. По данным на 13 апреля, в России общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах страны составило 18 328. Лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698). Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных