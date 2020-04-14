Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона человек

В России от COVID-19 умер 161 человек. По данным на 13 апреля, в России общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах страны составило 18 328. Лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698). Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.