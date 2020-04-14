Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона человек
Число заразившихся коронавирусом людей в мире превысило два миллиона человек. По данным университета имени Джона Хопкинса на 3:00 Москвы, оно составило 2 019 320 человек.
От COVID-19, согласно подсчетам университета, умерли 119 483 человека. Университет производит расчеты на основе официальных данных всех стран.
По количеству заразившихся и жертв коронавируса в мире на первом месте продолжают оставаться США — здесь 682 619 человек заразились, 23 529 человек умерли от COVID-19.
В России от COVID-19 умер 161 человек. По данным на 13 апреля, в России общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах страны составило 18 328. Лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698). Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.