От коронавирусной пневмонии умер режиссер и продюсер Александр Радов
«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — говорится в сообщении. Режиссер умер в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
В числе документальных работ Александра Радова — фильмы «Борис Мессерер. Монолог свободного художника» (2004-2016), «Больше, чем любовь» (2004), «Французский сон» (2003).
В 80-е годы прошлого века Радов работал ведущим авторского цикла передач «Суть дела» на Центральном телевидении, в 90-е — политическим обозревателем на ВГТРК, ведущим целого ряда авторских передач. В 1996 г. инициировал создание телекомпаний АНО «Всемирное русское телевидение» и «Жизнь». В 2002 г. вместе с женой, сценаристом и режиссером Ириной Васильевой учредил «Студию «Фишка-фильм».