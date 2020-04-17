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От коронавирусной пневмонии умер режиссер и продюсер Александр Радов

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В Москве от коронавирусной пневмонии на 80-м году жизни умер режиссер-документалист и продюсер Александр Радов. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook Академия российского телевидения.

«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — говорится в сообщении. Режиссер умер в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.

В числе документальных работ Александра Радова — фильмы «Борис Мессерер. Монолог свободного художника» (2004-2016), «Больше, чем любовь» (2004), «Французский сон» (2003).

В 80-е годы прошлого века Радов работал ведущим авторского цикла передач «Суть дела» на Центральном телевидении, в 90-е — политическим обозревателем на ВГТРК, ведущим целого ряда авторских передач. В 1996 г. инициировал создание телекомпаний АНО «Всемирное русское телевидение» и «Жизнь». В 2002 г. вместе с женой, сценаристом и режиссером Ириной Васильевой учредил «Студию «Фишка-фильм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных