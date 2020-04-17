От коронавирусной пневмонии умер режиссер и продюсер Александр Радов

В 80-е годы прошлого века Радов работал ведущим авторского цикла передач «Суть дела» на Центральном телевидении, в 90-е — политическим обозревателем на ВГТРК, ведущим целого ряда авторских передач. В 1996 г. инициировал создание телекомпаний АНО «Всемирное русское телевидение» и «Жизнь». В 2002 г. вместе с женой, сценаристом и режиссером Ириной Васильевой учредил «Студию «Фишка-фильм».