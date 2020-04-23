Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»

По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200–205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31 981 пациент с COVID-19. По оценкам издания, расходы на профильную медпомощь могут составлять около 5 млрд рублей, без учета заболевших, которые лечатся на дому. Общее число жертв СОVID-19 в Москве на полночь 23 апреля выросло до 288 человек, сообщает столичный оперативный штаб. Всего в России выявили почти 58 000 больных коронавирусом, 540 пациентов умерли. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.