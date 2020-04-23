Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
Московский городской фонд обязательного страхования уведомил руководителей больниц об обязательном условии для оплаты расходов на лечение пациентов с коронавирусом. Заболевшие с коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью должны доставляться в клиники бригадами скорой и неотложной помощи. Об этом сообщает интернет-издание Vademecum со ссылкой на письмо фонда, разосланное 22 апреля руководителям больниц и страховых организаций.
В письме говорится, что в реестре счетов медицинское учреждение, принимавшее больного на лечение, должно указывать номер наряда вызова бригад скорой помощи. При других способах госпитализации, оказанная медпомощь оплачиваться не будет, предупреждает фонд Подлинность письма изданию подтвердили в двух московских клиниках, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19.
Как рассказал изданию главврач одной из столичных госбольниц, сейчас пациенты, привезенные родственниками или прибывшие самостоятельно, госпитализируются при наличии показаний. Согласно федеральному закону «Об охране здоровья» отказывать в оказании экстренной помощи или медпомощи по программе госгарантий больница не имеет права. Руководитель одного из расположенных в Москве федеральных центров считает порядок госпитализации по «скорой» единственно верным. По его словам, он нацелен на сдерживание распространения заболевания, а также оптимальную загрузку коечного фонда.
По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200–205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31 981 пациент с COVID-19. По оценкам издания, расходы на профильную медпомощь могут составлять около 5 млрд рублей, без учета заболевших, которые лечатся на дому. Общее число жертв СОVID-19 в Москве на полночь 23 апреля выросло до 288 человек, сообщает столичный оперативный штаб. Всего в России выявили почти 58 000 больных коронавирусом, 540 пациентов умерли. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.