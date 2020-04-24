В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Акция прошла на площади Революции у здания правительства Красноярского края. Участники жаловались на то, что не могут работать, и требовали отменить режим самоизоляции, который действует в крае с 1 апреля. Прибывшие на место полицейские требовали у собравшихся предъявить документы, а в случае отказа грозили ответственностью за неповиновение требованию сотрудника полиции. Задержанным участникам также вменяли нарушение режима самоизоляции.