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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции. По данным местных СМИ, в ней приняло участие около 15 человек, нескольких из них задержала полиция. Прямую трансляцию мероприятия вело издание «Проспект мира». 

Акция прошла на площади Революции у здания правительства Красноярского края. Участники жаловались на то, что не могут работать, и требовали отменить режим самоизоляции, который действует в крае с 1 апреля. Прибывшие на место полицейские требовали у собравшихся предъявить документы, а в случае отказа грозили ответственностью за неповиновение требованию сотрудника полиции. Задержанным участникам также вменяли нарушение режима самоизоляции.

Первый митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе 20 апреля. Мероприятие, в котором приняло участие около 2000 человек, было несогласованным, нескольких участников потом арестовали за нарушение общественного порядка и  неповиновение требованиями правоохранителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия к 13 сотрудникам Росгвардии и МВД. 

В тот же день в нескольких регионах прошли виртуальные митинги против режима самоизоляции. Пользователи «Яндекс.Навигатора» массово оставляли протестные комментарии у зданий областных правительств. Такие акции прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах. Представитель «Яндекс.Навигатора» сообщил «Ведомостям», что сообщения, которые не относятся к дорожной ситуации, мешают навигации и поэтому будут удаляться.

Ранее по теме: Стоит ли разгонять виртуальные митинги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных