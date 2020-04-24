В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции. По данным местных СМИ, в ней приняло участие около 15 человек, нескольких из них задержала полиция. Прямую трансляцию мероприятия вело издание «Проспект мира».
Акция прошла на площади Революции у здания правительства Красноярского края. Участники жаловались на то, что не могут работать, и требовали отменить режим самоизоляции, который действует в крае с 1 апреля. Прибывшие на место полицейские требовали у собравшихся предъявить документы, а в случае отказа грозили ответственностью за неповиновение требованию сотрудника полиции. Задержанным участникам также вменяли нарушение режима самоизоляции.
Первое задержание pic.twitter.com/Oessx8WP6o— Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) April 24, 2020
Первый митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе 20 апреля. Мероприятие, в котором приняло участие около 2000 человек, было несогласованным, нескольких участников потом арестовали за нарушение общественного порядка и неповиновение требованиями правоохранителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия к 13 сотрудникам Росгвардии и МВД.
В тот же день в нескольких регионах прошли виртуальные митинги против режима самоизоляции. Пользователи «Яндекс.Навигатора» массово оставляли протестные комментарии у зданий областных правительств. Такие акции прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах. Представитель «Яндекс.Навигатора» сообщил «Ведомостям», что сообщения, которые не относятся к дорожной ситуации, мешают навигации и поэтому будут удаляться.