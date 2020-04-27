Премьер Италии объявил о смягчении мер для борьбы с коронавирусом

С 4 мая производителям, строительным компаниям и некоторым оптовикам будет разрешено вновь открыться и начать работу. С этой же даты откроются парки, разрешаются семейные и похоронные собрания количеством не более 15 человек. Через две недели к работе смогут приступить розничные магазины. Рестораны и бары будут работать только на вынос до начала июня.