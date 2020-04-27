Премьер Италии объявил о смягчении мер для борьбы с коронавирусом
Италия начнет с 4 мая снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. С этой даты смогут возобновить работу фабрики и строительные площадки, будут открыты для посещения парки. Об этом объявил в воскресенье, 26 апреля премьер-министр Джузеппе Конте, передает Reuters.
Конте назвал перезапуск социальной и экономической активности в стране «сложной задачей». «Мы будем жить с вирусом, и нам придется принять все возможные меры предосторожности», — сказал он. Конте добавил, что часть ограничений будет действовать до открытия эффективной вакцины или лечения COVID-19.
С 4 мая производителям, строительным компаниям и некоторым оптовикам будет разрешено вновь открыться и начать работу. С этой же даты откроются парки, разрешаются семейные и похоронные собрания количеством не более 15 человек. Через две недели к работе смогут приступить розничные магазины. Рестораны и бары будут работать только на вынос до начала июня.
Движение между регионами по-прежнему приостановлено, местные жители должны отчитываться о целях своих перемещений. Музеи и библиотеки могут вновь открыться с 18 мая. Тогда же спортивные команды смогут возобновить групповые тренировки. Школы будут оставаться закрытыми до начала нового учебного года в сентябре
По данным итальянских властей, смертность от COVID-19 в стране снижается третьи сутки подряд. Число погибших от коронавирусной инфекции в Италии остается самым высоким в Европе: более 26 000 погибших и почти 200 000 подтвержденных случаев.