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Премьер Италии объявил о смягчении мер для борьбы с коронавирусом

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Италия начнет с 4 мая снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. С этой даты смогут возобновить работу фабрики и строительные площадки, будут открыты для посещения парки. Об этом объявил в воскресенье, 26 апреля премьер-министр Джузеппе Конте, передает Reuters.

Конте назвал перезапуск социальной и экономической активности в стране «сложной задачей». «Мы будем жить с вирусом, и нам придется принять все возможные меры предосторожности», — сказал он. Конте добавил, что часть ограничений будет действовать до открытия эффективной вакцины или лечения COVID-19.

С 4 мая производителям, строительным компаниям и некоторым оптовикам будет разрешено вновь открыться и начать работу. С этой же даты откроются парки, разрешаются семейные и похоронные собрания количеством не более 15 человек. Через две недели к работе смогут приступить розничные магазины. Рестораны и бары будут работать только на вынос до начала июня.

Движение между регионами по-прежнему приостановлено, местные жители должны отчитываться о целях своих перемещений. Музеи и библиотеки могут вновь открыться с 18 мая. Тогда же спортивные команды смогут возобновить групповые тренировки. Школы будут оставаться закрытыми до начала нового учебного года в сентябре

По данным итальянских властей, смертность от COVID-19 в стране снижается третьи сутки подряд. Число погибших от коронавирусной инфекции в Италии остается самым высоким в Европе: более 26 000 погибших и почти 200 000 подтвержденных случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных