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Число жертв коронавируса в мире превысило 200 000 человек

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 200 000 человек. Первыми по смертности остаются США, где умерло более 53 000 больных с COVID-19. На втором месте Италия (26 400), на третьем – Испания (22 900). Далее идут Франция (22 200) и Великобритания (20 300).

К вечеру 25 апреля в мире было более 2,8 млн заболевших коронавирусом. Больше всего в США (925 000), Испании (224 000) и Италии (195 000).

Россия на десятом месте по заболеваемости. По данным оперативного штаба, в России выявлено почти 74 600 больных коронавирусом, 681 пациент с COVID-19 скончался. Больше всего заболевших – в Москве: 39 500 человек.

Ранее по теме: Число больных коронавирусом в России превысило 70 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных