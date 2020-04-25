По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 200 000 человек. Первыми по смертности остаются США, где умерло более 53 000 больных с COVID-19. На втором месте Италия (26 400), на третьем – Испания (22 900). Далее идут Франция (22 200) и Великобритания (20 300).