Число жертв коронавируса в мире превысило 200 000 человек
По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 200 000 человек. Первыми по смертности остаются США, где умерло более 53 000 больных с COVID-19. На втором месте Италия (26 400), на третьем – Испания (22 900). Далее идут Франция (22 200) и Великобритания (20 300).
К вечеру 25 апреля в мире было более 2,8 млн заболевших коронавирусом. Больше всего в США (925 000), Испании (224 000) и Италии (195 000).
Россия на десятом месте по заболеваемости. По данным оперативного штаба, в России выявлено почти 74 600 больных коронавирусом, 681 пациент с COVID-19 скончался. Больше всего заболевших – в Москве: 39 500 человек.