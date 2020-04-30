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Цикл лекций «Экономика и жизнь». Вторая тема – влияние нефтяных цен, пандемии и экономического кризиса на стоимость денег

Ведомости

«Ведомости» показывают цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь», организованный Российской экономической школой (РЭШ) совместно с проектом InLiberty. Ведущие экономисты страны рассказывают, что они думают о ситуации с эпидемией коронавируса и ее экономических последствиях. Темы лекций затрагивают все аспекты жизни – от влияния паники на финансовые рынки и потребительские привычки людей до вопросов, связанных с политикой, коррупцией, неравенством и счастьем.

Вторую лекцию читает профессор Принстонского университета Олег Ицхоки. Она называется «Валютные курсы: как на стоимость денег влияют цена на нефть, пандемия и экономический кризис». Мы привыкли к валютным скачкам, вызванным изменениями цены на нефть, но сегодняшняя ситуация сложнее предыдущих кризисов. Чтобы оценить перспективы национальной валюты, нужно понять, как развивается мировой рынок. Почему доллар укрепляется, несмотря на замедление американской экономики, и выгодно ли это США? Смогут ли евро и юань стать новыми резервными валютами и что для этого необходимо? Лектор отвечает на эти вопросы, а также на вопросы зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных