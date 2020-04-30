Цикл лекций «Экономика и жизнь». Вторая тема – влияние нефтяных цен, пандемии и экономического кризиса на стоимость денег

Вторую лекцию читает профессор Принстонского университета Олег Ицхоки. Она называется «Валютные курсы: как на стоимость денег влияют цена на нефть, пандемия и экономический кризис». Мы привыкли к валютным скачкам, вызванным изменениями цены на нефть, но сегодняшняя ситуация сложнее предыдущих кризисов. Чтобы оценить перспективы национальной валюты, нужно понять, как развивается мировой рынок. Почему доллар укрепляется, несмотря на замедление американской экономики, и выгодно ли это США? Смогут ли евро и юань стать новыми резервными валютами и что для этого необходимо? Лектор отвечает на эти вопросы, а также на вопросы зрителей.