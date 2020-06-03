В Москве за сутки умерли от коронавируса 64 человека
В Москве за последние сутки умерли 64 пациента с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб. С начала эпидемии от COVID-19 в столице скончалось уже 2749 человек.
Днем ранее оперштаб сообщил о 61 умершем пациенте с коронавирусом за сутки. В России, по данным федерального оперштаба на утро 3 июня, от коронавируса умерли 5215 человек. Это 1,2% от общего числа заразившихся коронавирусом 432 277 человек. Более 45% заболевших коронавирусной инфекцией в России уже выздоровели — 195 957 человек. В Москве вылечились от коронавируса почти 49% заразившихся: 91 654 человека из 187 216 инцифированных.
Максимальное число смертей в Москве от коронавируса за сутки было зафиксировано 29 мая, оперштаб тогда сообщил о 78 умерших пациентах. 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19, связав это с большим числом тяжелобольных. Всего в мае от коронавируса в столице умерло 1866 человек, в три раза больше, чем в апреле (600 умерших от COVID-19).