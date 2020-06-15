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Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

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Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. По ее словам, оформить гражданство ей предложили в посольстве России в Аргентине.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала она. Певица напомнила, что все началось год назад с шутки в эфире «Вечернего Урганта».

Ургант, по словам Орейро, сказал ей, что она «самая русская среди иностранок». «Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений, и сказала, что [президенту России Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – рассказала певица.

Наталия Орейро получила известность благодаря роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Она также выпустила четыре музыкальных альбома как певица. С 2001 г. регулярно посещает с гастролями Россию. Орейро является послом доброй воли в детском фонде ООН ЮНИСЕФ в Рио-де-Ла-Плата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных