Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала она. Певица напомнила, что все началось год назад с шутки в эфире «Вечернего Урганта».