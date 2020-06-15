Наталия Орейро подала документы на российское гражданство
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. По ее словам, оформить гражданство ей предложили в посольстве России в Аргентине.
«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала она. Певица напомнила, что все началось год назад с шутки в эфире «Вечернего Урганта».
Ургант, по словам Орейро, сказал ей, что она «самая русская среди иностранок». «Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений, и сказала, что [президенту России Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – рассказала певица.
Наталия Орейро получила известность благодаря роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Она также выпустила четыре музыкальных альбома как певица. С 2001 г. регулярно посещает с гастролями Россию. Орейро является послом доброй воли в детском фонде ООН ЮНИСЕФ в Рио-де-Ла-Плата.