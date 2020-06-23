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Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики

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Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ). Как отмечается на сайте журнала, из 100 максимально возможных баллов ВШЭ набрал 68,07. В прошлом году этот вуз был только на восьмом месте рейтинга.

В 2019 г. лидером рейтинга был Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». В этом году он опустился на 16-ую строчку рейтинга. В 2018 г. лидировала Российская экономическая школа.

На втором месте в рейтинге в 2020 г. расположился МГУ с 67,55 баллами, на третьем месте — Московский физико-технический институт с 53,04 баллами (в прошом году он также был на третьем месте), на четвертом месте — Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина с 50,48 баллами, на пятом месте — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» с 47,77 баллами. В топ-10 в этом году также вошли Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (47,06), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,19), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98), Российская экономическая школа (43,93). В 2019 г. занимавший второе место МГИМО в этом году опустился на 11-ое место (43,49).

Forbes объяснил серьезные перестановки в рейтинге изменением методологии подсчета. В этом году журнал выпустил рейтинг 100 лучших российских вузов в третий раз.

Ранее по теме: В рейтинге лучших вузов Forbes сменился лидер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных