Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ). Как отмечается на сайте журнала, из 100 максимально возможных баллов ВШЭ набрал 68,07. В прошлом году этот вуз был только на восьмом месте рейтинга.
В 2019 г. лидером рейтинга был Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». В этом году он опустился на 16-ую строчку рейтинга. В 2018 г. лидировала Российская экономическая школа.
На втором месте в рейтинге в 2020 г. расположился МГУ с 67,55 баллами, на третьем месте — Московский физико-технический институт с 53,04 баллами (в прошом году он также был на третьем месте), на четвертом месте — Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина с 50,48 баллами, на пятом месте — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» с 47,77 баллами. В топ-10 в этом году также вошли Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (47,06), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,19), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98), Российская экономическая школа (43,93). В 2019 г. занимавший второе место МГИМО в этом году опустился на 11-ое место (43,49).
Forbes объяснил серьезные перестановки в рейтинге изменением методологии подсчета. В этом году журнал выпустил рейтинг 100 лучших российских вузов в третий раз.