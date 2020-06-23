Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики

На втором месте в рейтинге в 2020 г. расположился МГУ с 67,55 баллами, на третьем месте — Московский физико-технический институт с 53,04 баллами (в прошом году он также был на третьем месте), на четвертом месте — Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина с 50,48 баллами, на пятом месте — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» с 47,77 баллами. В топ-10 в этом году также вошли Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (47,06), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,19), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98), Российская экономическая школа (43,93). В 2019 г. занимавший второе место МГИМО в этом году опустился на 11-ое место (43,49).