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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко подал в отставку

Ведомости

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко подал в отставку, говорится на сайте ВФЛА. Отставка Юрченко запускает процесс перевыборов руководства федерации.

«Надеюсь, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics (Международная легкоатлетическая ассоциация – "Ведомости"), а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», – говорится в заявлении Юрченко.

Юрченко возглавил федерацию в марте этого года.

1 июля истек срок выплаты ВФЛА штрафа Международной легкоатлетической ассоциации. Ранее Юрченко говорил, что из-за финансового кризиса, в том числе вызванного распространением коронавируса, у ВФЛА нет денег на выплату штрафа. В свою очередь Международная легкоатлетическая ассоциация приостановила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам для выступления на международных соревнованиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных