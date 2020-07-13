Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко подал в отставку

1 июля истек срок выплаты ВФЛА штрафа Международной легкоатлетической ассоциации. Ранее Юрченко говорил, что из-за финансового кризиса, в том числе вызванного распространением коронавируса, у ВФЛА нет денег на выплату штрафа. В свою очередь Международная легкоатлетическая ассоциация приостановила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам для выступления на международных соревнованиях.