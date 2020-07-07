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Бедная Федерация легкой атлетики

Игнорирование антидопинговых правил и санкций может привести российский спорт к изоляции
Владимир Рувинский
РИА Новости

Как можно было ожидать, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) не сочла допустимым отказ от выплаты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа в $5 млн за антидопинговые нарушения. За три с половиной месяца, прошедших с марта, когда WA объявила о штрафе, руководство федерации так и не нашло денег, чтобы уплатить его, хотя должно было это сделать к 1 июля.

Все это может привести к глубокому нокдауну российской легкой атлетики, которая и так никак не придет в себя после череды допинговых скандалов. В конце июля совет WA может исключить ВФЛА, допустил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус (цитата по ТАСС). На Россию не будут обращать внимания при формировании пула спортсменов для участия в международных соревнованиях – как будто нас нет вообще, поясняет спортивный адвокат и доцент ВШЭ Александр Чеботарев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных