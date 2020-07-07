Бедная Федерация легкой атлетики

Все это может привести к глубокому нокдауну российской легкой атлетики, которая и так никак не придет в себя после череды допинговых скандалов. В конце июля совет WA может исключить ВФЛА, допустил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус (цитата по ТАСС). На Россию не будут обращать внимания при формировании пула спортсменов для участия в международных соревнованиях – как будто нас нет вообще, поясняет спортивный адвокат и доцент ВШЭ Александр Чеботарев.