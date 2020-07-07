Бедная Федерация легкой атлетики

Бедная Федерация легкой атлетикиИгнорирование антидопинговых правил и санкций может привести российский спорт к изоляции
Как можно было ожидать, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) не сочла допустимым отказ от выплаты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа в $5 млн за антидопинговые нарушения. За три с половиной месяца, прошедших с марта, когда WA объявила о штрафе, руководство федерации так и не нашло денег, чтобы уплатить его, хотя должно было это сделать к 1 июля.
Все это может привести к глубокому нокдауну российской легкой атлетики, которая и так никак не придет в себя после череды допинговых скандалов. В конце июля совет WA может исключить ВФЛА, допустил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус (цитата по ТАСС). На Россию не будут обращать внимания при формировании пула спортсменов для участия в международных соревнованиях – как будто нас нет вообще, поясняет спортивный адвокат и доцент ВШЭ Александр Чеботарев.