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В Москве с начала пандемии умерли 4 205 человек с коронавирусом

Ведомости

Количество смертей пациентов с коронавирусом и пневмонией выросло за минувшие сутки до 4 205. За последние сутки умерли еще 37 человек, сообщает оперативный штаб.

По данным штаба, это самое большое число смертельных исходов за одни сутки с 1 июля. Тогда (1 июля) умерли 39 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Всего в Москве выявили более 230 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июля, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 439 пациентов умерли, выздоровел 504 021 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется в стране третью неделю подряд.

Ранее по теме: В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек

Коронавирусом в мире заразились более 12,9 млн человек, более 570 000 умерли от последствий COVID-19.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных