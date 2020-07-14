В Москве с начала пандемии умерли 4 205 человек с коронавирусом
Количество смертей пациентов с коронавирусом и пневмонией выросло за минувшие сутки до 4 205. За последние сутки умерли еще 37 человек, сообщает оперативный штаб.
По данным штаба, это самое большое число смертельных исходов за одни сутки с 1 июля. Тогда (1 июля) умерли 39 пациентов с коронавирусом и пневмонией.
Всего в Москве выявили более 230 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июля, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 439 пациентов умерли, выздоровел 504 021 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется в стране третью неделю подряд.
Коронавирусом в мире заразились более 12,9 млн человек, более 570 000 умерли от последствий COVID-19.