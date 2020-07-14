В Москве с начала пандемии умерли 4 205 человек с коронавирусом

Всего в Москве выявили более 230 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июля, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 439 пациентов умерли, выздоровел 504 021 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется в стране третью неделю подряд.