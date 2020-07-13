В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек

В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человекПрирост за сутки составил 6537 новых случаев
За последние сутки в России зафиксировано 6537 новых случаев COVID-19, передал оперативный штаб. В 25,6% новых случаев у заболевших не наблюдалось симптомов COVID-19. С начала пандемии коронавирус обнаружен у 733 699 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется третью неделю подряд.
Прирост умерших за минувшие сутки составил 104 пациента с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Всего с начала пандемии скончались 11 439 заболевших коронавирусной инфекцией.
За весь период выздоровел 504 021 человек, из них 2960 – за прошедшие сутки. Лечение продолжают получать 218 239 заразившихся.
Москва среди российских регионов традиционно лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. Прирост новых случаев за минувшие сутки составил 672. Всего коронавирус в столице подхватили более 230 000 человек, из них 4168 умерли (25 человек – за прошедшие сутки). Число выздоровевших в Москве увеличилось почти до 165 000 человек (прирост за день – 394). Число активных случаев сократилось до 60 907.
На втором месте после столицы находится Подмосковье. В этом регионе прирост за последние сутки составил 196 новых случаев. За весь период в Московской области коронавирусом заразились 60 688 человек, умерли 1009 пациентов с COVID-19, вылечились 41 279 человек, 18 400 заболевших продолжают лечение.
В топ-10 российских регионов по числу заболевших входят Санкт-Петербург (27 861), Нижегородская (20 341) и Свердловская области (16 127), Ханты-Мансийский автономный округ (12 474), Ростовская область (10 823), Красноярский край (10 628) и Иркутская область (10 297). В остальных российских регионах за все время распространения коронавируса число заболевших не превышает 10 000 человек.
Всего в мире от коронавирусной инфекции скончались почти 570 000 человек, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса. На данный момент COVID-19 выявлен уже у более чем 12,91 млн человек.