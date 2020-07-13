В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек

Москва среди российских регионов традиционно лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. Прирост новых случаев за минувшие сутки составил 672. Всего коронавирус в столице подхватили более 230 000 человек, из них 4168 умерли (25 человек – за прошедшие сутки). Число выздоровевших в Москве увеличилось почти до 165 000 человек (прирост за день – 394). Число активных случаев сократилось до 60 907.