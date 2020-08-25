Минздрав объявил о скором наборе пациентов для третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19
Набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины от коронавируса может начаться уже на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область. Он подтвердил, что Минздрав получил все необходимые документы от ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи для получения разрешения на проведение испытаний.
«Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов. Это параллельно пойдет уже с применением [вакцины] в клинической практике», — цитирует главу ведомства ТАСС. По словам Мурашко, российской вакциной уже заинтересовались многие зарубежные страны.
Документы для получения разрешения на третий этап клинических испытаний новой вакцины от коронавируса центр имени Н.Ф. Гамалеи подал в Минздрав в пятницу, сообщал ранее директор центра Александр Гинцбург. Тогда он объяснил, что после получения соответствующего разрешения до начала исследований должно пройти 7-10 дней.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.