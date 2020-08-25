Минздрав объявил о скором наборе пациентов для третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19

Набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины от коронавируса может начаться уже на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область. Он подтвердил, что Минздрав получил все необходимые документы от ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи для получения разрешения на проведение испытаний.