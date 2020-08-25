Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
По его словам, наличие в крови Навального ингибиторов холинэстеразы не означает, что на политика воздействовали ядом.
«Есть еще и официальные лекарства – ингибиторы холинэстеразы. Применяются для лечения болезни Альцгеймера. Но и для улучшения памяти, как стимулятор мозговой деятельности. Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть? Ну более вероятно… чем недоучка-отравитель», – написал Мясников в своем Telegram-канале.
Он добавил, что самый распространенный источник ингибиторов холинэстеразы – органофосфатные удобрения, отравление которыми ежегодно становится причиной смерти до 300 000 человек во всем мире.
«Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля – надо об этом помнить», – написал Мясников.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию. В настоящее время он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Результаты исследования клиники указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера.