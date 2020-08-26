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У вакцинированных россиян изучат вторичный иммунитет к коронавирусу

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Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, рассказал «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ»,- сказал он. Гинцбург объяснил, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель, уточнил ученый. Сам Гинцбург планирует через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител. Он вакцинировался еще весной.

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм», 15 августа стартовало производство. Вакцинация будет добровольной. Массовое производство вакцины может стартовать в сентябре 2020 г. Пострегистрационные испытания препарата начнутся 4–5 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных