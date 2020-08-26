У вакцинированных россиян изучат вторичный иммунитет к коронавирусу
Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, рассказал «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.
«Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ»,- сказал он. Гинцбург объяснил, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель, уточнил ученый. Сам Гинцбург планирует через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител. Он вакцинировался еще весной.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм», 15 августа стартовало производство. Вакцинация будет добровольной. Массовое производство вакцины может стартовать в сентябре 2020 г. Пострегистрационные испытания препарата начнутся 4–5 сентября.