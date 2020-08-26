У вакцинированных россиян изучат вторичный иммунитет к коронавирусу

«Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ»,- сказал он. Гинцбург объяснил, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель, уточнил ученый. Сам Гинцбург планирует через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител. Он вакцинировался еще весной.