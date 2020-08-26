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Алексиевич заявила о нужде белорусской оппозиции в помощи России

Ведомости

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи извне, в частности России, чтобы разрешить политический спор в стране.

«Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть и России, если мы сможем ее вместе привлечь», — цитирует ТАСС Алексиевич.

Алексиевич пришла в Следственный комитет Белоруссии для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому после создания Координационного совета оппозиции. Беседа продлилась 40 минут, после нее Алексиевич заявила журналистам, что она остается в статусе свидетеля. «Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и сказала, что отказываюсь отвечать. Я остаюсь пока свидетелем, подписку о неразглашении не подписывала», — сказала она.

Говоря о создании Координационного совета, Алексиевич отметила, что считает его создание законным. «И я считаю, что мы делали все законно. Цель совета — объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте не идет речи», — подчеркнула она. Координационный совет оппозиции, созданный по инициативе Тихановской, ранее заявлял о готовности к диалогу с Россией. Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием Координационного совета белорусской оппозиции.

Ранее по теме: В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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