Алексиевич заявила о нужде белорусской оппозиции в помощи России
Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи извне, в частности России, чтобы разрешить политический спор в стране.
«Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть и России, если мы сможем ее вместе привлечь», — цитирует ТАСС Алексиевич.
Алексиевич пришла в Следственный комитет Белоруссии для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому после создания Координационного совета оппозиции. Беседа продлилась 40 минут, после нее Алексиевич заявила журналистам, что она остается в статусе свидетеля. «Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и сказала, что отказываюсь отвечать. Я остаюсь пока свидетелем, подписку о неразглашении не подписывала», — сказала она.
Говоря о создании Координационного совета, Алексиевич отметила, что считает его создание законным. «И я считаю, что мы делали все законно. Цель совета — объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте не идет речи», — подчеркнула она. Координационный совет оппозиции, созданный по инициативе Тихановской, ранее заявлял о готовности к диалогу с Россией. Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти в связи с созданием Координационного совета белорусской оппозиции.