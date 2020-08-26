Алексиевич заявила о нужде белорусской оппозиции в помощи России

Алексиевич пришла в Следственный комитет Белоруссии для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому после создания Координационного совета оппозиции. Беседа продлилась 40 минут, после нее Алексиевич заявила журналистам, что она остается в статусе свидетеля. «Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и сказала, что отказываюсь отвечать. Я остаюсь пока свидетелем, подписку о неразглашении не подписывала», — сказала она.