Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров

Средства от насекомых с цитриодиолом в составе были выданы военным Великобритании для защиты от коронавируса в апреле, до получения результатов исследования. При этом ученые указали, что сам по себе репеллент может быть эффективен, когда используется вместе с масками, мытьем рук и другими методами предотвращения распространения вируса.