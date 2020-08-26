Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров
Средства от комаров, в составе которых основным веществом является цитриодиол, могут убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на предварительные выводы ученых британской Лаборатории оборонной науки и техники при минобороны страны (DSTL).
«Понятно, что только репеллент от насекомых, содержащий цитриодиол и не содержащий ДЭТА, считается потенциально полезным против нового коронавируса», ‒ сказано в сообщении.
Цитриодиол получают из масла листьев и веток лимонного эвкалипта. Уже известно, что он убивает другие типы коронавируса, отмечает издание.
Средства от насекомых с цитриодиолом в составе были выданы военным Великобритании для защиты от коронавируса в апреле, до получения результатов исследования. При этом ученые указали, что сам по себе репеллент может быть эффективен, когда используется вместе с масками, мытьем рук и другими методами предотвращения распространения вируса.
Пока в мире зарегистрирована одна вакцина от коронавируса ‒ российская «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи. 15 августа стартовало производство препарата, его пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.