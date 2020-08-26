Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Ученые нашли средство от коронавируса в репеллентах от комаров

Ведомости

Средства от комаров, в составе которых основным веществом является цитриодиол, могут убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на предварительные выводы ученых британской Лаборатории оборонной науки и техники при минобороны страны (DSTL).

«Понятно, что только репеллент от насекомых, содержащий цитриодиол и не содержащий ДЭТА, считается потенциально полезным против нового коронавируса», ‒ сказано в сообщении.

Цитриодиол получают из масла листьев и веток лимонного эвкалипта. Уже известно, что он убивает другие типы коронавируса, отмечает издание.

Средства от насекомых с цитриодиолом в составе были выданы военным Великобритании для защиты от коронавируса в апреле, до получения результатов исследования. При этом ученые указали, что сам по себе репеллент может быть эффективен, когда используется вместе с масками, мытьем рук и другими методами предотвращения распространения вируса.

Пока в мире зарегистрирована одна вакцина от коронавируса ‒ российская «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи. 15 августа стартовало производство препарата, его пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

Ранее по теме: В РАН заявили о высоком риске осенней волны коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных