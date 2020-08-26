В РАН заявили о высоком риске осенней волны коронавируса

«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет, и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет», ‒ сказал Пальцев.