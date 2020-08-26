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В РАН заявили о высоком риске осенней волны коронавируса

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Риск возникновения второй волны коронавируса осенью высок, из-за нее пандемия может продлиться еще почти год, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев, сообщает пресс-служба оперштаба в своем Telegram-канале.

«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет, и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет», ‒ сказал Пальцев.

Он добавил, что, учитывая такую вероятность, полностью справиться с эпидемией удастся не раньше лета 2021 г.

«Надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», ‒ сказал академик.

По данным оперштаба на 26 августа, в России за сутки выявлено 4676 заболевших новым коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Умерли за день 115 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. За сутки в России выздоровели 6403 человека, общее число выздоровевших ‒ 786 150.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных