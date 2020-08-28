Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СМИ узнали об обращении немецких врачей Навального к экспертам по ядам

Ведомости

Врачи берлинской клиники «Шарите», где проходит лечение находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, обратились за помощью к экспертам фармацевтической и токсикологической лаборатории вооруженных сил Германии («Бундесвер»), сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, «Шарите» также связалась с британским исследовательским центром биологического и химического оружия военного технопарка «Портон-Даун», которая была задействована в расследовании дела Сергея и Юлии Скрипалей. Однако один из создателей «Новичка» Владимир Углев ранее назвал версию отравления Навального этим ядом «несостоятельной». Применение такого вещества в заведении общественного питания, по его словам, привело бы «к поражению самого исполнителя акции».

Ситуацией с Навальным «очень обеспокоена» канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Spiegel. «Она ежедневно получает подробную информацию о состоянии здоровья Навального», – пишет издание.

Ранее Spiegel сообщало, что специалисты «Шарите» связались с коллегами из Болгарии, которые в 2015 г. лечили предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в Софии двумя ядами из группы органофосфатов. Издание подчеркивало, что антидотом к данному виду веществ является атропин и Навального лечат именно им. Атропин вводили Навальному и омские медики сразу после его госпитализации. При этом врачи «Шарите» отказались комментировать слухи о якобы отравлении основателя ФБК «Новичком».

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. Он впал в нее в омской клинике, куда был доставлен после экстренной посадки в аэропорту Омска. Местные доктора не нашли в организме политика следов яда, тогда как в «Шарите», куда Навального перевезли 22 августа, указали на интоксикацию «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

Ранее по теме: Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных