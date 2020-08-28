СМИ узнали об обращении немецких врачей Навального к экспертам по ядам
Врачи берлинской клиники «Шарите», где проходит лечение находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, обратились за помощью к экспертам фармацевтической и токсикологической лаборатории вооруженных сил Германии («Бундесвер»), сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
По информации издания, «Шарите» также связалась с британским исследовательским центром биологического и химического оружия военного технопарка «Портон-Даун», которая была задействована в расследовании дела Сергея и Юлии Скрипалей. Однако один из создателей «Новичка» Владимир Углев ранее назвал версию отравления Навального этим ядом «несостоятельной». Применение такого вещества в заведении общественного питания, по его словам, привело бы «к поражению самого исполнителя акции».
Ситуацией с Навальным «очень обеспокоена» канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Spiegel. «Она ежедневно получает подробную информацию о состоянии здоровья Навального», – пишет издание.
Ранее Spiegel сообщало, что специалисты «Шарите» связались с коллегами из Болгарии, которые в 2015 г. лечили предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в Софии двумя ядами из группы органофосфатов. Издание подчеркивало, что антидотом к данному виду веществ является атропин и Навального лечат именно им. Атропин вводили Навальному и омские медики сразу после его госпитализации. При этом врачи «Шарите» отказались комментировать слухи о якобы отравлении основателя ФБК «Новичком».
Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. Он впал в нее в омской клинике, куда был доставлен после экстренной посадки в аэропорту Омска. Местные доктора не нашли в организме политика следов яда, тогда как в «Шарите», куда Навального перевезли 22 августа, указали на интоксикацию «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».