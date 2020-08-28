СМИ узнали об обращении немецких врачей Навального к экспертам по ядам

Ранее Spiegel сообщало, что специалисты «Шарите» связались с коллегами из Болгарии, которые в 2015 г. лечили предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в Софии двумя ядами из группы органофосфатов. Издание подчеркивало, что антидотом к данному виду веществ является атропин и Навального лечат именно им. Атропин вводили Навальному и омские медики сразу после его госпитализации. При этом врачи «Шарите» отказались комментировать слухи о якобы отравлении основателя ФБК «Новичком».