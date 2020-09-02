Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву самочувствие основателя ФБК резко ухудшилось, в связи с чем самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого Навальный впал в кому. При этом омские врачи, которые боролись за жизнь Навального 44 часа, заявили, что не нашли у него в организме следов яда.