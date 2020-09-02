Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»
Федеральная прокуратура ФРГ не относит госпитализацию основателя ФБК Алексея Навального к категории «особых случаев» и не сообщает о проведении расследования в связи с произошедшим, следует из заявления ведомства.
«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального. В ведомстве заявили, что регулярно сообщают общественности о проводимых расследованиях в случае арестов, обвинительных заключений или о «широкомасштабных поисковых мерах».
Вчера, 1 сентября, Генеральная прокуратура России сообщила об обращении с запросом в немецкое министерство юстиции с просьбой предоставить информацию о результатах обследования Навального, его хронических заболеваниях и лекарствах, которыми сейчас лечат политика. В запросе попросили уточнить данные о наличии в биоматериалах Навального веществ из группы «ингибиторы холинэстеразы» и уровне их содержания к моменту, когда политика доставили в берлинскую клинику «Шарите» из омской больницы.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву самочувствие основателя ФБК резко ухудшилось, в связи с чем самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого Навальный впал в кому. При этом омские врачи, которые боролись за жизнь Навального 44 часа, заявили, что не нашли у него в организме следов яда.
22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую «Шарите». Там доктора выявили у политика интоксикацию «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». 28 августа в «Шарите» сообщили об улучшении состояния Навального. Медики заявили, что его состояние остается серьезным, но угрозы жизни в данный момент нет.