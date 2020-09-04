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Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

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На юге европейской части России в ближайшие дни наступит «невыносимая жара», ожидается повышение температуры выше климатической нормы на 2–6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области – там 35–37 градусов», – цитирует Вильфанда ТАСС.

Ученый также добавил, что в Краснодарском крае и Адыгее ожидается жара до 39 градусов, а в Сочи и Симферополе – до 37 градусов выше нуля. Он пояснил, что такие погодные изменения связаны с установившимся на территории европейской части России антициклональным режимом.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила, что предстоящая зима будет суровой. Однако Вильфанд в ответ на это сказал, что подобные заявления «вызывают улыбку», и добавил, что Гидрометцентр принципиально не может говорить нечто подобное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных