Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни
На юге европейской части России в ближайшие дни наступит «невыносимая жара», ожидается повышение температуры выше климатической нормы на 2–6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области – там 35–37 градусов», – цитирует Вильфанда ТАСС.
Ученый также добавил, что в Краснодарском крае и Адыгее ожидается жара до 39 градусов, а в Сочи и Симферополе – до 37 градусов выше нуля. Он пояснил, что такие погодные изменения связаны с установившимся на территории европейской части России антициклональным режимом.
Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила, что предстоящая зима будет суровой. Однако Вильфанд в ответ на это сказал, что подобные заявления «вызывают улыбку», и добавил, что Гидрометцентр принципиально не может говорить нечто подобное.