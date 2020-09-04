Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

Ученый также добавил, что в Краснодарском крае и Адыгее ожидается жара до 39 градусов, а в Сочи и Симферополе – до 37 градусов выше нуля. Он пояснил, что такие погодные изменения связаны с установившимся на территории европейской части России антициклональным режимом.