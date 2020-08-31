Климатолог предупредила о «суровой» зиме в России
Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — цитирует Пестрякову портал Ura.ru. На вероятность оттепелей, которых также стоит ожидать в холодный сезон, указывают долгие дожди, добавила эксперт.
По словам Пестряковой, Гидрометцентр также ожидает сильные морозы этой зимой. Более точный прогноз специалисты дадут в сентябре.
Что касается осени, то она будет прохладной, сообщила Пестрякова. Жара продлится несколько дней в начале сезона, а затем начнется постепенное похолодание.
Ранее американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявило, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории: в первые три месяца года эксперты зафиксировали рекордно высокую температуру. Предыдущая зима также не была «суровой». 23 декабря 2019 года Гидрометцентр зафиксировал новый исторический рекорд по температуре в Москве за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений — 6,2 градуса выше ноля.