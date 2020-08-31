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Климатолог предупредила о «суровой» зиме в России

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Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — цитирует Пестрякову портал Ura.ru. На вероятность оттепелей, которых также стоит ожидать в холодный сезон, указывают долгие дожди, добавила эксперт.

По словам Пестряковой, Гидрометцентр также ожидает сильные морозы этой зимой. Более точный прогноз специалисты дадут в сентябре. 

Что касается осени, то она будет прохладной, сообщила Пестрякова. Жара продлится несколько дней в начале сезона, а затем начнется постепенное похолодание.

Ранее американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявило, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории: в первые три месяца года эксперты зафиксировали рекордно высокую температуру. Предыдущая зима также не была «суровой». 23 декабря 2019 года Гидрометцентр зафиксировал новый исторический рекорд по температуре в Москве за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений — 6,2 градуса выше ноля.

Ранее по теме: Гидрометцентр предрек один из самых жарких годов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных