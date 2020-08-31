Климатолог предупредила о «суровой» зиме в России

Ранее американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявило, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории: в первые три месяца года эксперты зафиксировали рекордно высокую температуру. Предыдущая зима также не была «суровой». 23 декабря 2019 года Гидрометцентр зафиксировал новый исторический рекорд по температуре в Москве за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений — 6,2 градуса выше ноля.