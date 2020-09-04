Собянин рассказал об удвоении московского метрополитена

«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», – сказал Собянин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.