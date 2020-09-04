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Собянин рассказал об удвоении московского метрополитена

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Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о программе удвоения московского метрополитена. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», – сказал Собянин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По его словам, город будет развивать транспортную инфраструктуру с близлежащими регионами, включая Московскую область. По его словам, в российской столице сейчас ведется работа «над третьим диаметром, над четвертым», также в городе строятся новые магистральные пути.

В начале сентября Собянин сообщил, что с сентября еще на восьми станциях Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) стали доступны бесплатные пересадки.

Ранее в августе гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов рассказал, что в Москве по маршрутам троллейбусов поехали электробусы и автобусы, остался только один троллейбусный маршрут, который связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных