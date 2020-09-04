Собянин рассказал об удвоении московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о программе удвоения московского метрополитена. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», – сказал Собянин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По его словам, город будет развивать транспортную инфраструктуру с близлежащими регионами, включая Московскую область. По его словам, в российской столице сейчас ведется работа «над третьим диаметром, над четвертым», также в городе строятся новые магистральные пути.
В начале сентября Собянин сообщил, что с сентября еще на восьми станциях Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) стали доступны бесплатные пересадки.
Ранее в августе гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов рассказал, что в Москве по маршрутам троллейбусов поехали электробусы и автобусы, остался только один троллейбусный маршрут, который связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу.