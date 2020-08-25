Москва отказалась от троллейбусов

Он пояснил, что один троллейбусный маршрут останется «в знак уважения к этому виду транспорта». При этом маршрут – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы – выбран неслучайно, отметил Антонов. На Новорязанской улице в июне 1937 г. был открыт второй троллейбусный парк. В скором времени власти Москвы планируют открыть в этом районе Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет.