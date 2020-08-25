Москва отказалась от троллейбусов
В Москве по маршрутам троллейбусов поехали электробусы и автобусы, остался только один троллейбусный маршрут, который связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, заявил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта – по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперед», – цитирует ТАСС Антонова. По его словам, будущее за инновационным электрическим транспортом.
Он пояснил, что один троллейбусный маршрут останется «в знак уважения к этому виду транспорта». При этом маршрут – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы – выбран неслучайно, отметил Антонов. На Новорязанской улице в июне 1937 г. был открыт второй троллейбусный парк. В скором времени власти Москвы планируют открыть в этом районе Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет.
Ранее «Ведомости» сообщили о том, что правительство Москвы также планирует отказаться от монорельсового транспорта и в ближайшее время закроет монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка № 13. Точная дата закрытия еще не определена, произойдет это, скорее всего, в августе, уточнили два собеседника «Ведомостей». Монорельс работает с 2004 г.