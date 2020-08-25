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Москва отказалась от троллейбусов

Ведомости

В Москве по маршрутам троллейбусов поехали электробусы и автобусы, остался только один троллейбусный маршрут, который связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, заявил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта – по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперед», – цитирует ТАСС Антонова. По его словам, будущее за инновационным электрическим транспортом.

Он пояснил, что один троллейбусный маршрут останется «в знак уважения к этому виду транспорта». При этом маршрут – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы – выбран неслучайно, отметил Антонов. На Новорязанской улице в июне 1937 г. был открыт второй троллейбусный парк. В скором времени власти Москвы планируют открыть в этом районе Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что правительство Москвы также планирует отказаться от монорельсового транспорта и в ближайшее время закроет монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка № 13. Точная дата закрытия еще не определена, произойдет это, скорее всего, в августе, уточнили два собеседника «Ведомостей». Монорельс работает с 2004 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных