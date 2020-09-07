Поставки вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе

«Где-то на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока для того, чтобы соблюсти все интересы», — сказал Мурашко. Он напомнил, что на этой неделе начинается вакцинация добровольцев в рамках третьей фазы клинических исследований.