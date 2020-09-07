Поставки вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в медицинские учреждения начнутся на следующей неделе, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах конкурса «Лидеры России».
«Где-то на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока для того, чтобы соблюсти все интересы», — сказал Мурашко. Он напомнил, что на этой неделе начинается вакцинация добровольцев в рамках третьей фазы клинических исследований.
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что вакцинация будет добровольной.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября. В исследованиях примут участие 40 000 добровольцев.