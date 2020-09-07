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Поставки вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе

Ведомости

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в медицинские учреждения начнутся на следующей неделе, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах конкурса «Лидеры России».

«Где-то на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока для того, чтобы соблюсти все интересы», — сказал Мурашко. Он напомнил, что на этой неделе начинается вакцинация добровольцев в рамках третьей фазы клинических исследований. 

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что вакцинация будет добровольной.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября. В исследованиях примут участие 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Кто из представителей властей сделал прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных