Организаторы «Лидеров России» увеличили число победителей конкурса
Количество победителей конкурса «Лидеры России» составило 106 человек, а не 100, как изначально планировалось, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Для нас принципиальная история – это честность и справедливость. Поэтому в этом году победителей получилось немного больше, чем планировалось», ‒ сказал Кириенко.
По его словам, отличие по баллам в конкурсе между лидерами списка и теми, кто замыкает сотню, оказалось незначительным, а у ряда участников баллы одинаковые.
«Для нас это не может быть субъективной оценкой, поэтому сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106», ‒ добавил он.
«Лидеры России» ‒ всероссийский конкурс управленцев, который проводит АНО «Россия ‒ страна возможностей». Основной задачей конкурса является поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.