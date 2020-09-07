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Организаторы «Лидеров России» увеличили число победителей конкурса

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Количество победителей конкурса «Лидеры России» составило 106 человек, а не 100, как изначально планировалось, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Для нас принципиальная история – это честность и справедливость. Поэтому в этом году победителей получилось немного больше, чем планировалось», ‒ сказал Кириенко. 

По его словам, отличие по баллам в конкурсе между лидерами списка и теми, кто замыкает сотню, оказалось незначительным, а у ряда участников баллы одинаковые.

«Для нас это не может быть субъективной оценкой, поэтому сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106», ‒ добавил он.

«Лидеры России» ‒ всероссийский конкурс управленцев, который проводит АНО «Россия ‒ страна возможностей». Основной задачей конкурса является поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных