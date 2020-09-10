ТАСС: комиссия признала нарушения кодекса этики адвокатом Ефремова

Ранее Ефремов, которого 8 сентября осудили на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения, заявил, что Пашаев виноват в его суровом наказании. Однако Пилипенко считает, что актер сам принял предложенную ему адвокатом тактику, а также дискредитировал себя «неуместными репликами в суде».