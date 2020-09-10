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ТАСС: комиссия признала нарушения кодекса этики адвокатом Ефремова

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил кодекс профессиональной этики. К такому выводу пришла квалификационная комиссия адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», — цитирует агентство своего собеседника, отметившего, что нарушения Пашаева связаны с его публичной деятельностью. Теперь совет региональной палаты должен принять решение о дисциплинарном наказании Пашаева. Это может быть замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

Дисциплинарные дела в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова, Александра Добровинского, были возбуждены 13 июля президентом Федеральной палаты адвокатов Юрием Пилипенко. Сам Пилипенко в своем блоге на «Эхо Москвы» уточнил, что претензии к Пашаеву не касаются его тактики по защите Ефремова в суде.

Ранее Ефремов, которого 8 сентября осудили на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения, заявил, что Пашаев виноват в его суровом наказании. Однако Пилипенко считает, что актер сам принял предложенную ему адвокатом тактику, а также дискредитировал себя «неуместными репликами в суде».

Также 9 сентября, стало известно, что Ефремов, который после оглашения приговора и заключения под стражу решил оспорить приговор, отказался от услуг Пашаева. Артист заявил, что адвокат «ни в коем случае» не будет представлять его интересы на апелляции. Сам Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг.

Ранее по теме: Оглашение приговора Ефремову. Фотогалерея

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных