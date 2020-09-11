AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса в России

Ранее компания приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев. Исполнительный директор компании Паскаль Сорио говорил, что AstraZeneca планирует до конца 2020 года определить эффективность своей вакцины, если удастся возобновить клинические испытания в ближайшее время.