AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса в России
Англо-шведская компания AstraZeneca приостановила клинические испытания своей вакцины от коронавируса в России, добровольцы пока не делали прививки, сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, где планировалось проводить исследования.
«Исследования остановлены, у нас в стране никому препарат не был введен, все остановлено до начала», — заявил Лиознов.
Ранее компания приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев. Исполнительный директор компании Паскаль Сорио говорил, что AstraZeneca планирует до конца 2020 года определить эффективность своей вакцины, если удастся возобновить клинические испытания в ближайшее время.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина — на аденовирусе обезьяны.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.