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AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса в России

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Англо-шведская компания AstraZeneca приостановила клинические испытания своей вакцины от коронавируса в России, добровольцы пока не делали прививки, сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, где планировалось проводить исследования.

«Исследования остановлены, у нас в стране никому препарат не был введен, все остановлено до начала», — заявил Лиознов.

Ранее компания приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев. Исполнительный директор компании Паскаль Сорио говорил, что AstraZeneca планирует до конца 2020 года определить эффективность своей вакцины, если удастся возобновить клинические испытания в ближайшее время.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина — на аденовирусе обезьяны.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее по теме: Песков назвал различия российской и англо-шведской вакцин от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных