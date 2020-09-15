СК завершил расследование дела против экс-совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Еще до пожара Вишневский скрылся от следствия, а потом был объявлен в международный розыск. По данным СК, он продолжил строительный бизнес в Испании и приобрел на сэкономленные при строительстве ТЦ в Кемерове деньги дорогостоящее имущество. Следствие решило арестовать принадлежащую Вишневскому и его матери недвижимость как в России, так и в Испании для возмещения ущерба. 24 марта 2020 г. Вишневский был экстрадирован в Россию из Польши, где был задержан около года назад.