Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.
По версии следователей, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За эти деньги он ожидал бездействия при реконструкции «Зимней вишни». В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями, в том числе в области пожарной безопасности.
По данным Следственного комитета, в 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его задержали в Польше в марте 2019 г.
Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в конце марта 2018 г. Возгорание началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу по факту трагедии признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших.