Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши

Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в конце марта 2018 г. Возгорание началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу по факту трагедии признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших.