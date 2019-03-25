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В Польше задержан бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, владевшего ранее сгоревшим кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше. Предприниматель Вячеслав Вишневский может быть выдан в Россию, сейчас правительства двух стран обсуждают экстрадицию, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере по части 5 статьи 291 УК. По версии следователей, в 2013–2014 гг. он дал 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. За эти деньги он ожидал от Комковых и Чередниченко бездействия при реконструкции «Зимней вишни». В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями, в том числе в области пожарной безопасности.

В 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия, уточняет СКР. Позже суд заочно арестовал его.

Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в конце марта 2018 г. Возгорание началось на верхнем этаже, где были кинозалы, и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу по факту трагедии признаны более 450 человек, из них 83 — родные погибших.

Как сносили сгоревшую «Зимнюю вишню»