Большинство россиян не ходили в кинотеатры после их открытия
Три четверти россиян (75%) после отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не посещали кинотеатры и не планируют делать этого в ближайшее время, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет.
Согласно исследованию, 33% опрошенных приняли такое решение из страха заразиться коронавирусом.
При этом в целом о страхе заразиться коронавирусом в кинотеатре рассказали 38% респондентов. Еще 30% признались, что не задумывались на эту тему. Каждый пятый (20%) участник опроса выразил уверенность, что ничего подобного с ним не произойдет. Из тех, кто убежден, что не заразится коронавирусом в кинотеатре, больше молодежи: не боятся ходить в кино 26% в возрасте 18–24 лет и 23% тех, кому от 25 до 34 лет. Больше всего опасаются за свое здоровье россияне старше 60 лет. Каждый десятый из них сказал, что очень боится подхватить инфекцию во время киносеанса.
В целом пойти в кино в ближайшее время собираются 23% опрошенных. Еще 1% респондентов сказали, что посещают сеансы раз в месяц. Чаще после открытия кинотеатров этого никто не делает. При этом большинство россиян (25%) и до пандемии ходили в кино раз в месяц или реже. 61% граждан практически не посещали кинотеатры.
Кинотеатры по всей России стали закрываться в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Открывать их обратно постепенно начали с начала августа. Так, в Москве они заработали с 1 августа, в Санкт-Петербурге – с 12 сентября.
При этом с середины августа число обнаруженных за сутки случаев заражения коронавирусом в России ежедневно увеличивается. По данным оперативного штаба на 21 сентября, общее число заболевших достигло 1 109 595 – прирост составил 6196 человек за сутки. Это самый высокий показатель с 19 июля, когда было выявлено 6234 случая заражения.