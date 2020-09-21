Большинство россиян не ходили в кинотеатры после их открытия

При этом в целом о страхе заразиться коронавирусом в кинотеатре рассказали 38% респондентов. Еще 30% признались, что не задумывались на эту тему. Каждый пятый (20%) участник опроса выразил уверенность, что ничего подобного с ним не произойдет. Из тех, кто убежден, что не заразится коронавирусом в кинотеатре, больше молодежи: не боятся ходить в кино 26% в возрасте 18–24 лет и 23% тех, кому от 25 до 34 лет. Больше всего опасаются за свое здоровье россияне старше 60 лет. Каждый десятый из них сказал, что очень боится подхватить инфекцию во время киносеанса.