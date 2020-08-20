С кинотеатров потребовали старые долги

С кинотеатров потребовали старые долгиВ половине регионов России фильмы до сих пор не показывают
Прокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ) подал иск к сети кинотеатров «Киномакс» на сумму почти 88 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин подтвердил «Ведомостям» подачу иска, а гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов – его получение.
По данным аналитической компании «Невафильм Research», «Киномакс» – третья по числу кинозалов сеть в России, у нее в феврале 2020 г. было 36 кинотеатров с 268 залами. В марте из-за эпидемии коронавируса кинотеатры в России были закрыты, и более актуальной статистики по киносетям «Невафильм Research» пока не представляла.
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