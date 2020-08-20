С кинотеатров потребовали старые долги

По данным аналитической компании «Невафильм Research», «Киномакс» – третья по числу кинозалов сеть в России, у нее в феврале 2020 г. было 36 кинотеатров с 268 залами. В марте из-за эпидемии коронавируса кинотеатры в России были закрыты, и более актуальной статистики по киносетям «Невафильм Research» пока не представляла.