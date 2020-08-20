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С кинотеатров потребовали старые долги

В половине регионов России фильмы до сих пор не показывают
Ксения Болецкая
По факту российские кинотеатры находятся сейчас в крайне сложном финансовом положении /Евгений Разумный / Ведомости

Прокатчик «Централ партнершип» (ЦПШ) подал иск к сети кинотеатров «Киномакс» на сумму почти 88 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин подтвердил «Ведомостям» подачу иска, а гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов – его получение.

По данным аналитической компании «Невафильм Research», «Киномакс» – третья по числу кинозалов сеть в России, у нее в феврале 2020 г. было 36 кинотеатров с 268 залами. В марте из-за эпидемии коронавируса кинотеатры в России были закрыты, и более актуальной статистики по киносетям «Невафильм Research» пока не представляла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных