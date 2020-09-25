Эксперты назвали признак начала второй волны коронавируса
Эксперт пояснила, что в Москве видна хорошая динамика: число выздоровевших пациентов превышает число выявленных случаев заражения коронавирусом и госпитализированных. Попович отметила, что во многих регионах ситуация отличается: число заболевших превышает число выздоравливающих пациентов.
Попович заявила, что рост заболеваемости коронавирусом осенью нельзя назвать «второй волной» заболевания. «Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз, увеличение выявляемости», – пояснила директор института экономики здравоохранения.
Эксперт добавила, что в России сложно применять термин «вторая волна» коронавируса, потому что в разных регионах ситуация с заболеваемостью разная, первая волна вируса еще не закончилась. Профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн также отметил, что в России не кончилась первая волна коронавируса. Эксперт добавил, что понятие «вторая волна» предполагает, что эпидемия спадает «практически до нуля», держится на этом уровне и затем начинает расти.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. Источники «Интерфакса», «РИА Новости» и РБК также сообщили о том, что в мэрии Москвы идет обсуждение возвращения некоторых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса. Собеседники изданий пояснили, что они могут быть введены с 1 октября в отношении лиц старше 65 лет.
В Москве на 24 сентября выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000. Президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры».