Эксперты назвали признак начала второй волны коронавируса

Эксперт добавила, что в России сложно применять термин «вторая волна» коронавируса, потому что в разных регионах ситуация с заболеваемостью разная, первая волна вируса еще не закончилась. Профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн также отметил, что в России не кончилась первая волна коронавируса. Эксперт добавил, что понятие «вторая волна» предполагает, что эпидемия спадает «практически до нуля», держится на этом уровне и затем начинает расти.