Правительство запретило устраивать детские кружки в подвалах зданий
Правительство утвердило новые правила противопожарного режима, согласно которым запрещается размещать детские кружки в подвалах и цокольных этажах зданий, а также вводятся ограничения по размещению таких объектов в мансардах. Новая редакция документа опубликована на интернет-портале правовой информации.
«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга… если это не предусмотрено проектной документацией», ‒ говорится в документе. В числе таких объектов названы детские развивающие развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, а также спортивных мероприятий.
Аналогичный запрет касается и детских кружков в мансардах зданий, если они не имеют определенной степени огнестойкости. В случае если по этому параметру помещение подходит, в нем не должно находиться более 50 детей, а при наличии одного эвакуационного выхода ‒ не более 10.
Новые правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 г.