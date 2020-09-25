Правительство запретило устраивать детские кружки в подвалах зданий

Аналогичный запрет касается и детских кружков в мансардах зданий, если они не имеют определенной степени огнестойкости. В случае если по этому параметру помещение подходит, в нем не должно находиться более 50 детей, а при наличии одного эвакуационного выхода ‒ не более 10.