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Правительство запретило устраивать детские кружки в подвалах зданий

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Правительство утвердило новые правила противопожарного режима, согласно которым запрещается размещать детские кружки в подвалах и цокольных этажах зданий, а также вводятся ограничения по размещению таких объектов в мансардах. Новая редакция документа опубликована на интернет-портале правовой информации.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга… если это не предусмотрено проектной документацией», ‒ говорится в документе. В числе таких объектов названы детские развивающие развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, а также спортивных мероприятий. 

Аналогичный запрет касается и детских кружков в мансардах зданий, если они не имеют определенной степени огнестойкости. В случае если по этому параметру помещение подходит, в нем не должно находиться более 50 детей, а при наличии одного эвакуационного выхода ‒ не более 10.

Новые правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных