Путин заявил о готовности России к любому развитию ситуации с коронавирусом
Россия готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью коронавирусом, заявил президент россии Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно», — сказал Путин.
По данным оперштаба на 6 октября, в России прошедшие сутки зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса. Вчера, 5 октября, оперштаб сообщил о 10 888 новых случаях COVID-19. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая, когда было зарегистрировано 11 656 новых заболевших.
Из-за роста числа заболевших власти Москвы начали вводить ограничения. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Кроме того, с 9 по 18 октября в столице приостановят льготный проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров.