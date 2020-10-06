Путин заявил о готовности России к любому развитию ситуации с коронавирусом

Из-за роста числа заболевших власти Москвы начали вводить ограничения. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Кроме того, с 9 по 18 октября в столице приостановят льготный проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров.