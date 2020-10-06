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Собянин приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров

Ведомости

Из-за распространения коронавируса льготный проезд для школьников и пенсионеров Москвы будет приостановлен с 9 по 18 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок», — сообщил Собянин. Также до 28 октября не будет действовать бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ранее Собянин отрицал планы по блокировке социальных карт москвича для школьников и людей из групп риска.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю неизвестно о планах ввести режим самоизоляции в Москве через две недели, если не будет улучшения ситуации с коронавирусом.

Исполком WADA 9 декабря 2019 г. единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.

Ранее по теме: В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных