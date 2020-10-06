Собянин приостановил действие социальных карт для школьников и пенсионеров
Из-за распространения коронавируса льготный проезд для школьников и пенсионеров Москвы будет приостановлен с 9 по 18 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок», — сообщил Собянин. Также до 28 октября не будет действовать бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ранее Собянин отрицал планы по блокировке социальных карт москвича для школьников и людей из групп риска.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю неизвестно о планах ввести режим самоизоляции в Москве через две недели, если не будет улучшения ситуации с коронавирусом.
Исполком WADA 9 декабря 2019 г. единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.