Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Карабахе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Азербайджан и Армению продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Заявление патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров», – говорится в заявлении. Патриарх призвал власти Азербайджана и Армении использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло.
Он отметил необходимость прекращения кровопролития в Нагорном Карабахе и выразил соболезнования семьям погибших. Патриарх также подчеркнул важность договоренностей, достигнутых при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
Крупномасштабные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения. Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией, населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана.
Заключенное после десятичасовых переговоров в Москве перемирие между Арменией и Азербайджаном должно было вступить в силу в 12.00 по московскому времени в субботу, 10 октября. В заявлении сторон отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.