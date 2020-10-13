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Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Карабахе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Азербайджан и Армению продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Заявление патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров», – говорится в заявлении. Патриарх призвал власти Азербайджана и Армении использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло.

Он отметил необходимость прекращения кровопролития в Нагорном Карабахе и выразил соболезнования семьям погибших. Патриарх также подчеркнул важность договоренностей, достигнутых при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Крупномасштабные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения. Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией, населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана.

Заключенное после десятичасовых переговоров в Москве перемирие между Арменией и Азербайджаном должно было вступить в силу в 12.00 по московскому времени в субботу, 10 октября. В заявлении сторон отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных