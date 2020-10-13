Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Карабахе

Заключенное после десятичасовых переговоров в Москве перемирие между Арменией и Азербайджаном должно было вступить в силу в 12.00 по московскому времени в субботу, 10 октября. В заявлении сторон отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.