Госдума поддержала штрафы за неудаление из интернета запрещенной информации

Неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотиков, будет наказываться штрафом, размер которого для граждан составит от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц — от 400 000 до 800 000 руб., для юридических лиц — от 3 до 8 млн руб. Повторное нарушение данных норм повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 000 до 500 000 руб., на должностных лиц — от 800 000 до 1 млн руб., на юридических лиц — от 8 до 15 млн руб.