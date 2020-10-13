Госдума поддержала штрафы за неудаление из интернета запрещенной информации
Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за неудаление из интернета запрещенной информации, сообщили в пресс-службе думы.
«Депутаты Государственной Думы поддержали в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие ответственность за нарушение порядка удаления из интернета запрещенной информации», — говорится в сообщении.
В пояснительной записке авторы законопроект — депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский — подчеркивают, что провайдеры хостинга, владельцы сайтов и информационных ресурсов в интернете обязаны ограничивать доступ к информации, распространение которой в России запрещено, или удалять ее. Однако ответственность за неисполнение таких требований в российском законодательстве не предусмотрена.
Нарушителей, в случае реализации этой инициативы, будут штрафовать. Штраф для граждан составит от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц — от 200 000 до 400 000 руб., для юридических лиц — от 800 000 до 4 млн руб. За повторное совершение данных правонарушений штрафы могут быть увеличены до 8 млн руб., объяснили в Госдуме.
Неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотиков, будет наказываться штрафом, размер которого для граждан составит от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц — от 400 000 до 800 000 руб., для юридических лиц — от 3 до 8 млн руб. Повторное нарушение данных норм повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 000 до 500 000 руб., на должностных лиц — от 800 000 до 1 млн руб., на юридических лиц — от 8 до 15 млн руб.