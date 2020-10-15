МЧС присвоит каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска

Всего предусмотрено шесть категорий риска. Проверки объектов категории чрезвычайно высокого риска проходят раз в год, высокого — раз в два года, значительного — раз в три года, среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет, умеренного — не чаще чем один раз в шесть лет. А объекты, относящиеся к категории низкого риска, плановой проверке не подлежат.