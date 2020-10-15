МЧС присвоит каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска
МЧС России с января 2021 г. будет присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства о внесении изменений в положение о федеральном государственном пожарном надзоре.
Согласно документу, категория риска будет присваиваться каждому объекту индивидуально, а не группам, однородным по виду деятельности, как это происходило раньше. Ранее больницы, школы, кинотеатры, торговые центры относились к одной группе риска. Теперь у каждого из таких объектов будет своя категория, зависящая от нескольких показателей, в частности, противопожарного состояния объекта, его особенности и добросовестности собственника. При этом категория риска может изменяться: как повышаться, так и понижаться — от этого будет зависеть и периодичность плановых проверок.
Всего предусмотрено шесть категорий риска. Проверки объектов категории чрезвычайно высокого риска проходят раз в год, высокого — раз в два года, значительного — раз в три года, среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет, умеренного — не чаще чем один раз в шесть лет. А объекты, относящиеся к категории низкого риска, плановой проверке не подлежат.
МЧС начало разрабатывать поправки в закон «О пожарной безопасности» и другие акты в 2018 г. по итогам анализа крупных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. Поручение подготовить соответствующие изменения дал занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», приведшего к большому количеству человеческих жертв.